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Epic Games отдает бесплатно стратегию Europa Universalis IV

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Игра доступна для бесплатного добавления в библиотеку до 7 октября.
Игра доступна бесплатно
Игра доступна бесплатно
epic

В магазине Epic Games началась еженедельная раздача, и на этот раз отдают только одну игру. 

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Бесплатно забрать можно стратегию Europa Universalis IV, которая в обычное время стоит 569 грн. 

В Europa Universalis IV вам предстоит провести сквозь года целую страну и создать господствующую мировую империю. Овладейте искусством войны, дипломатии и торговли, меняйте и творите историю своего государства.

Напомним, ранее Epic Games отдавала игру The Escapists.

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Теги: раздача, Epic Games, стратегия
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