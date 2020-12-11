Epic Games отдает бесплатно стратегию Europa Universalis IV

Игра доступна для бесплатного добавления в библиотеку до 7 октября.

В магазине Epic Games началась еженедельная раздача, и на этот раз отдают только одну игру.

Читай также: Epic Games бесплатно отдает Nioh: The Complete Edition и Sheltered

Бесплатно забрать можно стратегию Europa Universalis IV, которая в обычное время стоит 569 грн.

В Europa Universalis IV вам предстоит провести сквозь года целую страну и создать господствующую мировую империю. Овладейте искусством войны, дипломатии и торговли, меняйте и творите историю своего государства.

Напомним, ранее Epic Games отдавала игру The Escapists.