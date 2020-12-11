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Пиксельный побег: Epic Games отдает игру The Escapists

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Игру можно получить абсолютно бесплатно и навсегда.
Игру можно скачать бесплатно
Игру можно скачать бесплатно
epic

В магазине Epic Games началась новая еженедельная раздача игр. И на этот раз бесплатно в библиотеку можно добавить игру The Escapists.

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"Вы снова за решеткой, и ваш единственный шанс - любыми средствами придумать план побега. Как вы это сделаете, решать вам! Может, организовать бунт? Или прокопать туннель прямо под стенами тюрьмы? Или даже украсть форму охранника и смешаться с надзирателями?" - говорится в описании игры. 

The Escapists - это уникальная игра, где можно экспериментировать ради дерзкого побега, изготавливая и объединяя множество предметов. Жизнь в тюрьме будет держать вас в тонусе - предстоит нарушить много строгих правил. А охранники будут пресекать любые попытки побега, поэтому вам придётся избегать подозрительного поведения, посещая переклички, работая в тюрьме и пряча украденные вещи.

Игра стоит 279 грн, но до 30 сентября ее можно получить бесплатно. 

Напомним, на прошлой неделе Epic Games отдавала файтинг Speed Brawl и стратегию Tharsis.

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Теги: Epic Games, раздача, игра
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