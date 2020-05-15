Ведьмак в дополненной реальности: Начался тест игры The Witcher Monster Slayer

Мобильной игре The Witcher Monster Slayer нужны Android-тестеры.

CD PROJEKT - создатели игровой серии Ведьмак - разрабатывают мобильную игру The Witcher Monster Slayer, которая в настоящее время находится на завершающей стадии разработки. Возможно, будет интересно узнать, что компания, занимающаяся разработкой игр, теперь ищет пользователей Android для тестирования игры перед ее официальным запуском. Если вас интересует "версия с мягким запуском" с ранним доступом, перейдите на официальный сайт.

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The Witcher: Monster Slayer - это ролевая игра с дополненной реальностью, основанная на местоположении, в которой вам предстоит стать профессиональным охотником на монстров.

"Отправляйтесь в мир вокруг вас и используйте свое мобильное устройство, чтобы отслеживать монстров из мира ведьм, которые бродят поблизости. Следите за этими монстрами и готовьтесь к бою, используя время суток, погодные условия и свои ведьмачьи знания, чтобы получить преимущество в своем стремлении стать элитным истребителем монстров".

Напомним, ранее сообщалось, что был раскрыт новый главный герой Ведьмака-4.