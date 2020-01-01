Не Геральт: Раскрыт новый главный герой Ведьмака-4

Сама игра может выйти только в 2023-2024 гг.

Три недели назад Адам Кичиньски из CD Projekt Red дал понять, что может быть создана новая игра Ведьмак, но Геральт определенно не будет главным героем. Еще до запуска третьей игры разработчики подчеркивали, что Wild Hunt является последним приключением Белого Волка. Небольшие шансы на то, что они передумали, улетучились сразу после недавнего заявления Кичиньски, который еще раз напомнил, что эта глава окончательно закрыта.

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Несколько дней назад анонимные источники рассказали изданию Game Pressure о планах студии и дали понять, что она Цири была фаворитом команды с самого начала работы над игрой. Разработчики убеждены, что у Ведьмака должен быть новый герой, и падчерица Геральта, по их мнению, идеально подходит для этого. Как сообщает источник, действие новой игры должно произойти до событий, описанных в The Witcher 3, а это значит, что The Witcher 4 станет приквелом.

Напомним, с момента выхода The Witcher 3: Wild Hunt на ПК, PlayStation 4 и Xbox One прошло пять лет. Игра по-прежнему пользуется отличной репутацией среди геймеров, которые, несомненно, приветствуют следующий выпуск серии RPG. Но, к сожалению, источники молчат, когда именно Ведьмак 4 увидит свет. Однако, скорее всего, она появится в 2022 или 2023 году.

Напомним, ранее сообщалось, что меч Ведьмака продадут для спасения ребенка.