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Разработчики: Ведьмак 4 выйдет после Cyberpunk 2077

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Продолжение культовой игры уже в планах.
Новый Ведьмак не за горами
Новый Ведьмак не за горами
CD Projekt

Хорошие новости для поклонников игры, книг или сериала Ведьмак на Netflix. Компания CD Projekt RED объявила о разработке четвертой части игры The Witcher, которая станет следующим проектом студии после долгожданной РПГ Cyberpunk 2077, которая выйдет в конце этого года.

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В интервью польскому сайту EuroGamer президент CD Projekt Адам Кичиньски подтвердил, что еще одна игра The Witcher уже находится на ранней стадии разработки.

Он заявил, что работа над новым проектом начнется "сразу после завершения работы над Cyberpunk 2077".

Кичиньски также подтвердил, что новая игра не будет называться "Ведьмак 4", предполагая, что она не будет прямым продолжением "Ведьмака 3" или может быть ориентирована на другого главного героя (возможно, Цири?). Учитывая огромный диапазон вариантов настройки персонажей в Cyberpunk 2077, мы можем даже увидеть более свободный повествовательный опыт, нежели вдохновленные книгами игры серии "Ведьмак".

Польский разработчик уже представил Cyberpunk 2077 возрастным рейтинговым агентствам по всему миру, потому можно предположить что игра находится на грани завершения. Так что, до старта разработки нового Ведьмака осталось совсем немного.

Напомним, ранее сообщалось, что создатели игры Ведьмак выплатили компенсацию автору книг.

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Теги: Ведьмак, игра
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