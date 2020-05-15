Загрузку GTA Online ускорят благодаря фанату

Один игрок недавно заявил, что время загрузки GTA Online можно увеличить на 70 процентов. Оказывается, он были прав.

Rockstar Games подтвердила, что фанатское решение проблемы ужасного времени загрузки GTA Online станет официальным в грядущем обновлении.

В начале марта пользователь Github tostercx, также известный как t0st, заявил, что обнаружил способ сократить время загрузки GTA Online до 70 процентов. Кроме того, он также выпустил исправление, которое вы можете найти здесь, с оговоркой, что это неподдерживаемое “доказательство концепции, не предназначенное для полноценного использования“.

Читай также: Бесплатная Grand Theft Auto V обвалила серверы Epic Games

Для тех, кто интересуется техническими аспектами таких вещей, tostercx также написал подробный анализ того, что было не так и как они это исправляли. Это довольно технический вопрос, но вкратце, замедление было вызвано “узким местом в одном потоке процессора при запуске GTA Online“, по их оценкам, проблема “не должна занимать больше дня для решения одного разработчика“.

На самом деле это заняло немного больше времени, но Rockstar подтвердила, что выводы tostercx были точными и что исправление уже в пути.

“После тщательного расследования мы можем подтвердить, что игрок t0st действительно раскрыл аспект кода игры, связанный со временем загрузки ПК-версии GTA Online, который можно улучшить“», - говорится в заявлении компании. “В результате этих исследований мы внесли некоторые изменения, которые будут внесены в предстоящее обновление игры“.

Читай также: Карта в GTA VI будет больше в семь раз, чем в пятой части

Rockstar не сообщила, когда это исправление станет доступным, и не подтвердила оценку t0st о 70-процентном сокращении времени загрузки. Однако он подтвердил, что компания связалась с t0st, “и хотела бы еще раз поблагодарить его за его усилия“.

Вскоре после того, как Rockstar подтвердила, что исправление времени загрузки находится в разработке, tostercx заявил, что он получил $10000 в рамках программы Bug Bounty. Обычно это предназначено для обнаружения проблем безопасности или конфиденциальности в онлайн-играх Rockstar, но студия решила назначить награду “в качестве исключения“ в этом случае, сказал tostercx.

Напомним, ранее сообщалось, что Grand Theft Auto V запустили на Android.