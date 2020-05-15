Sony рассказала о VR-гарнитуре нового поколения для PlayStation 5

Новый шлем виртуальной реальности появится в следующем году.

Sony подтвердила, что работает над новой системой виртуальной реальности для PS5. В сообщении блога PlayStation старший вице-президент по планированию и управлению платформой Хидеаки Нишино дал несколько намеков на то, чего ожидать от новой настройки PSVR, пообещав "резкий скачок в производительности и интерактивности".

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PS4 была мощной силой в VR - исходная установка PSVR могла не обладать возможностями Oculus Rift или HTC Vive, но с более чем 100 миллионами PS4 в домах по всему миру Sony смогла продвинуть VR до пользователей в беспрецедентном количестве. В период с 2017 по 2018 год было продано гарнитур как минимум вдвое больше конкурентов, и хотя после дебюта Oculus Quest в 2019 году показатели Facebook начали расти, ограничения поставок сделали PSVR крупнейшим победителем в этом году, с 2,2 миллионами единиц против 1,7 миллиона от Oculus. Это была самая продаваемая гарнитура виртуальной реальности всех времен с большим отрывом.

Итак, что Нишино может сказать о следующей эволюции PSVR? Вот ключевые отрывки:

"Мы продолжаем вводить новшества в нашу новую систему VR, чтобы наши фанаты могли продолжать наслаждаться уникальными впечатлениями, которые являются синонимом PlayStation. Мы используем то, что узнали с момента запуска PS VR на PS4, для разработки следующего поколения VR, которая улучшает все, от разрешения и поля зрения до отслеживания и ввода. Она будет подключаться к PS5 с помощью одного кабеля, чтобы упростить настройку и повысить удобство использования, обеспечивая при этом высококачественное визуальное восприятие".

"Одно из нововведений, которым мы рады, - это наш новый контроллер виртуальной реальности, который будет включать некоторые из ключевых функций беспроводного контроллера DualSense, а также уделять особое внимание отличной эргономике. Это лишь один из примеров перспективных технологий. Мы развиваемся, чтобы соответствовать нашему видению нового поколения VR-игр и развлечений".

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Не так много, но некоторые важные выводы. Во-первых, он не будет беспроводным, и это плохо. .

Во-вторых, приятно слышать, что Sony собирается увеличить поле зрения. Одним из немногих разочарований в обновлении Oculus Quest 2 было то, что поле зрения оставалось довольно статичным, примерно на тех же 100 с лишним градусах, что и в оригинальном PSVR. Более широкое поле зрения напрямую связано с вашим ощущением погружения, а чем больше, тем лучше.

В-третьих, мы надеемся, что новое обновление уберет беспорядок с камерами и процессорами, которые вам сейчас нужны для работы PSVR. Если повезет, он будет запускать систему отслеживания, такую ​​как Quest, которая не требует внешних камер для отслеживания движения вашей головы и контроллеров.

В-четвертых, он будет включать в себя больше чувствительных тактильных ощущений, которые делают контроллеры PS5 таким потрясающим обновлением по сравнению с консолью последнего поколения.

Нишино говорит, что она все еще находится в стадии разработки и не будет запущена в 2021 году. Но она идет, и такой монстр массового рынка, как система PlayStation, дает разработчикам реальный стимул инвестировать в контент.

Напомним, ранее сообщалось, что в джойстиках PS5 нашли пасхальное яйцо.