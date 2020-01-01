В джойстиках PS5 нашли пасхальное яйцо

Геймпад скрывает символы, которые игрок видит постоянно .

40000 крошечных символов PlayStation скрываются в новом геймпаде PS5. В качестве пасхального яйца для своих поклонников компания решила нанести микротекстуру на всю нижнюю оболочку контроллера DualSense, что сделало его самым захватывающим геймпадом Sony, поскольку тысячи и тысячи крошечных квадратов, треугольников, кругов и крестов буквально у вас под рукой.

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Sony ранее не рассказывала о том, как она это сделала, сколько их и насколько крупными на самом деле становятся символы, но сегодня у нас есть эти ответы, включая закулисные фотографии и подробности из Sony Yujin Morisawa и Takeshi Igarashi, главных разработчиков PS5 и DualSense соответственно.

Возможно, самая поразительная часть, как вы увидите на изображениях выше и ниже: эти крошечные символы расположены друг над другом, выступая в трех измерениях. Это вовсе не один равномерно распределенный слой, как крошечные точки, которые вы могли вспомнить на Sony DualShock 4 с 2013 года. Они выглядят случайным, почти органичным - возможно, потому, что весь дизайн был набросан вручную.

Рисунок на джойстике theverge.com

Морисава, старший арт-директор группы продуктового дизайна Sony Design Center, объясняет, что различные дизайны были вручную созданы, оцифрованы, скопированы, применены к реальным прототипам геймпадов и протестированы снова и снова, пока команды не найдут нужный им баланс. : красивый, достаточно текстурированный, чтобы быть удобным и нескользким, но не настолько грубым, чтобы повредить руки во время длительной игровой сессии.

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В то время как дизайнеры могли легко разместить цифровую версию текстуры в любом месте в программах САПР Sony, Морисава говорит, что физическое сравнение и тестирование различных прототипов было ключевым моментом: "Хотя создание прототипа требует значительного времени, решение о продукте определяется в тот момент, когда вы его видите и касаетесь", - сказал он.

Само по себе определение правильной высоты символов потребовало много усилий, как вы можете видеть на некоторых закулисных фотографиях Sony. В конце концов, они остановились на двух слоях - один примерно 15 микрон высотой, а другой 30 микрон высотой.

Напомним, ранее сообщалось, что Sony похвасталась продажами PlayStation 5.