Шепард в 4K: Анонсирован ремастер Mass Effect

Переиздание игры соберет в себе сразу три части.

Electronic Arts объявила о старте предзаказов на перевыпуск трилогии Mass Effect - Mass Effect™ Legendary Edition.

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Это специальное издание будет содержать как все три игры, так и более 40 дополнений, а также бонусное оружие, броню и наборы. Весь контент получил улученные текстуры и оптимизирован для разрешения 4K Ultra HD.



Обновленная трилогия выходит 14 мая на PlayStation 4 и Xbox One, а также на ПК в Origin и Steam. Также обещана совместимость для Xbox Series X|S и PlayStation 5.

Сама игра выйдет 14 мая 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что EA выпустит обновленные версии Mass Effect.