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EA выпустит обновленные версии Mass Effect

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Игра получит улучшенное разрешение.
Mass Effect получит HD-ремастер
Mass Effect получит HD-ремастер
EA

Electronic Arts представила инвесторам обзор своих планов на финансовый год, который длится до конца марта 2021 года. У издателя в разработке 14 игр, причем некоторые из них - ремастеры.

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"В этом финансовом году мы планируем выпустить 14 новых игр для игроков", - сказал генеральный директор EA Эндрю Уилсон. "Это включает в себя четыре новых игры EA Sports - FIFA, Madden, NHL и еще одну необъявленную спортивную игру - все из которых сочетают в себе креативность, подлинность и качество, которые отличают EA Sports. В наши планы также входят еще четыре игры, основанные на нашей интеллектуальной собственности: от Command & Conquer Remastered до необъявленных игр для наших игроков на приставках и ПК. У нас будет больше игр от независимых разработчиков, которые будут запущены в этом году через партнеров EA, и две новые мобильные игры, использующие лучшие IP, которые мы представим игрокам по всему миру".

Вот какие названия игр точно известны: 

  • Burnout Paradise Remastered (Nintendo Switch)
  • Command & Conquer Remastered (PC)
  • Medal of Honor VR
  • FIFA 21
  • Madden NFL 21
  • NHL 21

Но пользователей привлек безымянный HD-римейк игры EA. Редактор Venture Beat написал, что это точно будет  Mass Effect.

"HD-ремейк игры EA - это трилогия Mass Effect. Но не ожидайте, что она выйдет на Nintendo Switch... по крайней мере, не сразу", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что фанаты исправили концовку Mass Effect 3 модом.

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Теги: Electronic Arts, Mass Effect
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