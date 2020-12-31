Выход Far Cry 6 перенесли. Названа новая дата

Игра должна была выйти в феврале 2021 года, но запуск перенесли.

Новая часть франшизы Far Cry - шутера от первого лица с открытым миром - должна была выйти в начале 2021 года, но после задержки в конце 2020 года издатель не стал делиться чем-либо еще об игре. Но недавно произошла новая утечка, которая может дать нам хорошее представление о том, когда мы сможем заполучить долгожданное продолжение.

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Обнаруженная на розничном сайте Proxis, новая дата выхода Far Cry 6 указана в описании игры. Бельгийский розничный торговец утверждает, что FC6 выйдет 30 апреля 2021 года. Эта же дата указана во всех версиях игры, выставленных на продажу на веб-сайте магазина, что означает, что это не просто разовая ошибка.

Конечно, мы время от времени видим утечку данных о датах запуска через розничные магазины, но всегда важно относиться к ним с большой недоверием. Эта дата еще не подтверждена Ubisoft, что означает, что она никоим образом не является точной.

Скриншот магазина

Хотя нам следует с осторожностью относиться к этой дате, конкретный день, о котором идет речь, не исключен, когда речь идет о реальном прибытии Far Cry 6. В этом году 30 апреля - пятница, которая часто является одним из двух самых распространенных дней недели, когда игры попадают на прилавки магазинов. Кроме того, эта дата также наступает после завершения текущего финансового года Ubisoft. В прошлом издатель уже подтверждал, что Far Cry 6 не появится до начала следующего финансового периода компании, то есть 1 апреля.

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Также важно отметить, что это не первая дата утечки, которую мы видели для Far Cry 6. В конце 2020 года в магазине Microsoft Store была указана игра с датой запуска 25 мая 2021 года. Это было изменено довольно быстро после появления на цифровом рынке и, возможно, имеет большее доверие, чем утечка из Proxis.

На данный момент все, что мы знаем наверняка, это то, что Far Cry 6 планируется выпустить в 2021 году и выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S и ПК.

Напомним, ранее сообщалось, что Ubisoft показала красоты новой Far Cry 6.