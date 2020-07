Ubisoft показала красоты новой Far Cry 6

Ролик показывает возможности игры.

Ubisoft выпустила новый тизер-трейлер для предстоящей игры Far Cry 6, который дает представление о том, чего можно ожидать от шутера от первого лица, в ходе которого вы становитесь партизаном в современной революции. Far Cry 6 является шестым основным выпуском серии Far Cry и будет выпущен 18 февраля 2021 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Stadia.

“В Far Cry 6 игроки погружаются в наполненный адреналином, хаотичный мир современной партизанской революции. Добро пожаловать в Яру, тропический рай, застывший во времени. Как диктатор Яры, Антон Кастильо намеревается вернуть свою нацию обратно в ее былую славу любыми способами, вместе со своим сыном Диего, следуя по его кровавым следам. Станьте партизанами и сожгите их режим до основания“

Ключевые особенности игры Far Cry 6:

- Погрузитесь в блокбастер Дани Рохаса, местного ярана, защищающего свою страну от правления тирана. Присоединяйтесь к революции, чтобы противостоять репрессивному режиму диктатора Антона Кастильо и его сына-подростка Диего, которых сыграли голливудские звезды Джанкарло Эспозито (“Мандалорианец“) и Энтони Гонсалес (“Тайна Коко“).

- Впервые в Far Cry вы почувствуете растущую столицу: Эсперанцу, самую обширную игровую площадку Far Cry на сегодняшний день. Срази Антона в центре его власти, оставаясь в тайне или вовлекая армию Антона в тотальную перестрелку на улицах. От управления лошадью до управления танком, выберите свой любимый транспорт, чтобы сражаться с режимом или просто стильно путешествовать по Яре.

- Прыгайте в бой и хаос партизанского боя в основе революции. Используйте арсенал уникальных и удивительных новых видов оружия, транспортных средств и животных в борьбе с непоколебимым военным режимом. Ни один партизан не должен идти в одиночку, поэтому соединитесь с совершенно новым компаньоном-животным, таким как Чоризо, очаровательная собака, которая такая же милая, как и смертельно опасная.

