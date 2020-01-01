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Стали известны подробности новой Far Cry 6

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Игру должны анонсировать 12 июля.
Утечка анонса Far Cry 6
Утечка анонса Far Cry 6
resetera.com

Far Cry 6 был обнаружен немного раньше, чем планировалось, из-за утечки в PlayStation Store, которая объявила о его запуске 18 февраля 2021 года.

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Звезда сериала Мандалорец Джанкарло Эспозито будет играть главную роль диктатора Яры, вымышленной страны, которая выглядит вдохновленной Кубой.

Геймеры же будут играть за Дани Рохаса, местного повстанца, который берет на себя власть диктатора.

В описании магазина игры указывается, что это "самая большая игровая площадка Far Cry на сегодняшний день" с типичными джунглями и пляжами, а также городом - Эсперанса, столицей страны.

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"Используйте самодельное оружие, транспортные средства и друзей, новые клыки для найма, чтобы уничтожить режим тирана", - заключает описание.

Мы обязательно узнаем больше о Far Cry 6 на мероприятии Ubisoft в это воскресенье.

Напомним, ранее сообщалось, что Ubisoft дарит всем желающим подписку Uplay+.

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Теги: Far Cry, Far Cry 6, Ubisoft
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