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Ubisoft дарит всем желающим подписку Uplay+

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Но есть нюанс.
Assassin’s Creed Odyssey можно будет поиграть неделю бесплатно
Assassin’s Creed Odyssey можно будет поиграть неделю бесплатно
ubisoft

Ubisoft дарит всем новым пользователям или пользователям без активной подписки доступ к Uplay+, которая позволяет играть бесплатно в хиты компании. При оформлении подписки вы получаете доступ к таким играм, как Ghost Recon: Breakpoint, Far Cry New Dawn, Tom Clancy’s The Division 2, Assassin’s Creed Odyssey, Far Cry 5, Anno 1800 и другие.

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Пробная подписка дает доступ к играм на неделю. После этого вы должны будете уже заплатить за месяц пользования Uplay+. При оформлении подписки вы должны указать номер платежной карты. Но в настройках потом ее можно будет удалить.

Подписка на месяц Uplay+ стоит примерно 380 грн. 

Акция действует до 27 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что Ubisoft бесплатно отдает тур в Assassin's Creed Origins и Odyssey.

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Теги: Ubisoft, игры
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