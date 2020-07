Ubisoft дарит всем желающим подписку Uplay+

Но есть нюанс.

Ubisoft дарит всем новым пользователям или пользователям без активной подписки доступ к Uplay+, которая позволяет играть бесплатно в хиты компании. При оформлении подписки вы получаете доступ к таким играм, как Ghost Recon: Breakpoint, Far Cry New Dawn, Tom Clancy’s The Division 2, Assassin’s Creed Odyssey, Far Cry 5, Anno 1800 и другие.

Читай также: Ubisoft раздает игры-хиты

Пробная подписка дает доступ к играм на неделю. После этого вы должны будете уже заплатить за месяц пользования Uplay+. При оформлении подписки вы должны указать номер платежной карты. Но в настройках потом ее можно будет удалить.

Подписка на месяц Uplay+ стоит примерно 380 грн.

Акция действует до 27 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что Ubisoft бесплатно отдает тур в Assassin's Creed Origins и Odyssey.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.