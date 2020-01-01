Новогодняя раздача Epic: Бесплатно отдают выживалку Stranded Deep

Игра доступна бесплатно до 18:00.

В магазине Epic Games проходит новогодний марафон раздачи игр. Каждый день с 17 декабря можно получать игры бесплатно и навсегда. Игры меняются раз в сутки. И с 28 по 29 декабря доступна игра Stranded Deep. Игра будет доступна до 18:00 по Киеву.

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Ваш самолёт потерпел крушение посреди Тихого океана. Вы выжили, но оказались один на один с беспощадной стихией. И, что еще страшнее, вы не знаете, где находитесь. Раз за разом вам предстоит сталкиваться с новыми угрозами, благодаря чему каждое прохождение будет действительно уникальным. Добывайте. Исследуйте. Выживайте.

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В обычное время игра стоит 229 грн, но сейчас ее можно добавить на свой аккаунт бесплатно и она останется у вас навсегда.

Напомним, ранее игровой магазин отдавал симулятор диктатора.