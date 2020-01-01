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Новогодняя раздача Epic: Бесплатно отдают симулятор диктатора

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Игра доступна бесплатно до 18:00.
Игра доступна бесплатно
Игра доступна бесплатно
скриншот

В магазине Epic Games проходит новогодний марафон раздачи игр. Каждый день с 17 декабря можно получать игры бесплатно и навсегда. Игры меняются раз в сутки. И с 23 по 24 декабря доступна игра Tropico 5. Игра будет доступна до 18:00 по Киеву.

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Новая серия признанного критиками и невероятно популярного "симулятора диктатора" вернет вас на далекий остров Тропико. Управляйте своей династией с раннего колониального периода до XXI века.

В игре обновлена система торговли, научные и технологические исследования, а также впервые в истории Tropico представлен совместный и соревновательный многопользовательский режим с участием до четырех игроков.

Напомним, ранее сообщалось, что Epic Games начал новогоднюю распродажу и отдает 15 игр бесплатно.

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Теги: Epic Games, раздача, игра
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