Epic Games начал новогоднюю распродажу и отдает 15 игр бесплатно
Магазин игр Epic Games запустил праздничную распродажу, на которой обещают скидки до 75%.
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Кроме того, можно получить купон на 300 грн, который применяется для покупки игры на минимальную сумму от 399 грн. Купон будет действителен до 7 января 2021 года.
Также Epic Games раздает бесплатно 15 игр, которые будут доступны по одной на протяжении 15 дней. И первой в раздаче появился строительный симулятор Cities: Skylines.
Cities: Skylines предлагает по-новому взглянуть на классический жанр градостроительного симулятора. Игра как нельзя лучше передаёт возникающие перед градоначальником трудности и позволяет создать настоящий мегаполис, одновременно привнося приятные новшества.
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В обычное время игра стоит 429 грн, но до шести вечера 18 декабря ее можно забрать абсолютно бесплатно.
А уже с 18:00 будет выдаваться новая игра, название которой пока не раскрывают.
Ранее в Сети появился якобы слитый список игр, которые будут раздаваться, но, судя по первой бесплатной игре, этот список был фейковым.
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