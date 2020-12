Названа лучшая игра года по версии The Game Awards 2020

- 2020 .

11 - The Game Awards 2020. . The Last of Us Part 2, .

: The Last of Us Part 2

: GTA VI ,

Animal Crossing: New Horizons

Doom Eternal

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II

: Hades

DOOM Eternal (id Software/Bethesda)

Hades (Supergiant Games)

Half-Life: Alyx (Valve)

Nioh 2 (Team Ninja)

Streets of Rage 4 (DotEmu)

/ : The Last of Us Part II

Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft Montreal/Ubisoft)

Ghost of Tsushima (Sucker Punch/SIE)

MARVEL’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games/SIE)

Ori and the Will of the Wisps (Moon Studios/Xbox Game Studios)

Star Wars Jedi: Fallen Order (Respawn/EA)

The Last of Us Part II (Naughty Dog/SIE)

: Ghost of Tsushima

Final Fantasy VII Remake (Square Enix)

Ghost of Tsushima (Sucker Punch/SIE)

Hades (Supergiant Games)

Ori and the Will of the Wisps (Moon Studios/Xbox Game Studios)

The Last of Us Part II (Naughty Dog/SIE)

: The Last of Us Part 2

: BAFTA Games Awards 2020

DOOM Eternal (id Software / Bethesda)

Half-Life: Alyx ()

(Sucker Punch / SIE)

3 (Capcom)

, 2 (Naughty Dog / SIE)

: Fall Guys: Ultimate Knockout

Apex Legends (Respawn / EA)

2 (Bungie)

Fall Guys (Mediatonic / Devolver)

Fortnite ( )

No Man's Sky (Hello Games)

Valorant (Riot Games)

: Valkyrae



NickMercs

TimtheTatman



: Phasmophobia

Carrion (Phobia Game Studio/Devolver)

Mortal Shell (Cold Symmetry/Playstack)

Raji: An Ancient Epic (Nodding Heads Games)

Röki (Polygon Treehouse/CI Games)

: League of Legends 2020

BLAST Premier: E2020 (CS: GO)

Call of Duty League 2020

IEM Katowice 2020 (CS: GO)

- Overwatch League 2020

: League of Legends

Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward / Raven / Activision)

Counter-Strike: Global Offensive (Valve)

Fortnite ( )

Valorant (Riot Games)

: Eefje «Sjokz» Depoortere

«»

«»

«»

«»

: «Showmaker»

: 2019

«Crimsix» / Call of Duty

«» / League of Legends

«» - / Call of Duty

«ZywOo» / CS: GO

: G2 Esports

DAMWON Gaming / League of Legends

Dallas Empire / Call of Duty

San Francisco Shock / Overwatch League

Team Secret / DOTA2

: Animal Crossing: New Horizons

Crash Bandicoot 4: ( / Activision)

Fall Guys: Ultimate Knockout (Mediatonic / Devolver)

Mario Kart Live: (Velan Studios / Nintendo)

Minecraft Dungeons (Mojang / Double Eleven / Xbox Game Studios)

Paper Mario: The Origami King ( / Nintendo)

: Mortal Kombat 11 Ultimate

Granblue Fantasy: Versus (Arc System Works/Cygames)

Street Fighter V: Champion Edition (Dimps/Capcom)

One Punch Man: A Hero Nobody Knows (Spike Chunsoft/Bandai-Namco)

UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe: Late[cl-r] (French Bread/Arc System Works)

: The Last of Us Part 2

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us Part II

Games for Impact Winner: Tell Me Why

If Found … (DREAMFEEL/Annapurna Interactive)

Kentucky Route Zero: TV Edition (Cardboard Computer/Annapurna Interactive)

Spiritfarer (Thunder Lotus Games)

Tell Me Why (Dontnod Entertainment/Xbox Game Studios)

Through the Darkest of Times (Paintbucket Games)

-: Hades

Carrion (Phobia Game Studio)

Fall Guys: Ultimate Knockout (Mediatonic/Devolver)

Hades (Supergiant Games)

Spelunky 2 (Mossmouth)

Spiritfarer (Thunder Lotus Games)

: The Last of Us Part 2

Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft Montreal / Ubisoft)

Grounded (Obsidian/Xbox Game Studios)

HyperDot ( )

Watch Dogs Legion (Ubisoft Toronto / Ubisoft)

: Among Us

Among Us (InnerSloth)

Call of Duty Mobile (TiMi Studios/Activision)

Genshin Impact (miHoYo)

Legends of Runeterra (Riot Games)

Pokémon Café Mix (Genius Sonority)

: Among Us

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)

Call of Duty: Warzone (Infinity Ward/Raven/Activision)

Fall Guys: Ultimate Knockout (Mediatonic/Devolver)

Valorant (Riot Games)

: The Last of Us Part 2

13 Sentinels: Aegis Rim (George Kamitani)

Final Fantasy VII Remake (Kazushige Nojima, Motomu Toriyama, Hiroki Iwaki, Sachie Hirano)

Ghost of Tsushima (Ian Ryan, Liz Albl, Patrick Downs, Jordan Lemos)

Hades (Greg Kasavin)

The Last of Us Part II (Neil Druckmann, Halley Gross)

: No Man's Sky

Apex Legends (Respawn/EA)

Destiny 2 (Bungie)

Call of Duty Warzone (Infinity Ward/Activision)

Fortnite (Epic Games)

: ( - The Last of Us Part 2)

( - The Last of Us Part 2)

( - The Last of Us Part 2)

( - Ghost of Tsushima)

(, , , - Hades)

( - Marvel’s Spider-Man: Miles Morales)

: Final Fantasy 7 Remake

Genshin Impact (miHoYo)

Persona 5 Royal (Atlus, P Studios)

Wasteland 3 (inXile Entertainment/Koch)

Yakuza: Like a Dragon (Ryu Ga Gotoku Studio/Sega)

: Final Fantasy VII Remake

DOOM Eternal (Mick Gordon)

Hades (Darren Korb)

Ori and the Will of the Wisps (Gareth Coker)

The Last of Us Part II (Gustavo Santaolala, Mac Quale)

/ : Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

Dirt 5 (Codemasters Cheshire/Codemasters)

F1 2020 (Codemasters Birmingham /Codemasters)

FIFA 21 (EA Vancouver/EA Sports)

NBA 2K21 (Visual Concepts/2K)

/ : Microsoft Flight Simulator

Crusader Kings III (Paradox Development Studio/Paradox)

Desperados III (Mimimi Games/THQN)

Gears Tactics (Splash Damage/The Coalition/Xbox Game Studios)

XCOM: Chimera Squad (Firaxis/2K)

VR / AR: Half-Life: Alyx

Dreams (Media Molecule/SIE)

MARVEL’s Iron Man VR (Camoflaj/SIE)

STAR WARS: Squadrons (Motive Studios/EA)

The Walking Dead: Saints & Sinners (Skydance Interactive)

, 2020 .