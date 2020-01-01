Выбрана лучшая игра 2020 года по мнению игроков
Престижная премия в области видеоигр The Game Awards 2020 провела голосование среди пользователей, которые могли выбрать игру года. Номинировались только игры, которые вышли в этом году.
Читай также: Выбраны лучшие игры десятилетия
Среди финалистов были The Last of Us: Part II, Hades, DOOM Eternal и Человек-паук: Майлз Моралес.
Окончательные результаты будут объявлены на специальном онлайн-мероприятии 11 декабря. Также будут названы победители в разных номинациях, в том числе - игра года по мнению жюри, игра с лучшим сюжетом, лучший персонаж, лучшая мобильная игра и т.д.
Напомним, ранее сообщалось, что лучшей игрой 2019 года стал симулятор гуся.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил