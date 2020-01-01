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Выбрана лучшая игра 2020 года по мнению игроков

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Ею стала Ghost of Tsushima.
Игроки выбрали игрой года Ghost of Tsushima
Игроки выбрали игрой года Ghost of Tsushima
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Престижная премия в области видеоигр The Game Awards 2020 провела голосование среди пользователей, которые могли выбрать игру года. Номинировались только игры, которые вышли в этом году.

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Среди финалистов были The Last of Us: Part II, Hades, DOOM Eternal и Человек-паук: Майлз Моралес. 

Окончательные результаты будут объявлены на специальном онлайн-мероприятии 11 декабря. Также будут названы победители в разных номинациях, в том числе - игра года по мнению жюри, игра с лучшим сюжетом, лучший персонаж, лучшая мобильная игра и т.д.

Напомним, ранее сообщалось, что лучшей игрой 2019 года стал симулятор гуся.

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Теги: игры, итоги года
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