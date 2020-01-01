Выбрана лучшая игра 2020 года по мнению игроков

Ею стала Ghost of Tsushima.

Престижная премия в области видеоигр The Game Awards 2020 провела голосование среди пользователей, которые могли выбрать игру года. Номинировались только игры, которые вышли в этом году.

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Среди финалистов были The Last of Us: Part II, Hades, DOOM Eternal и Человек-паук: Майлз Моралес.

Окончательные результаты будут объявлены на специальном онлайн-мероприятии 11 декабря. Также будут названы победители в разных номинациях, в том числе - игра года по мнению жюри, игра с лучшим сюжетом, лучший персонаж, лучшая мобильная игра и т.д.

Напомним, ранее сообщалось, что лучшей игрой 2019 года стал симулятор гуся.