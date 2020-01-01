PlayStation 5 не будет поддерживать игры со старых версий приставки

Играть можно будет только в игры для PS4.

PS5 не сможет запускать в игры с PS1, PS2 или PS3. Учитывая, что Sony ни слова не сказала об обратной совместимости на PS5 с любым предыдущим поколением, кроме PS4, было разумным предположить, что приставки от PS1 до PS3 не смогут воспроизводиться на платформе следующего поколения. После нескольких месяцев долгих вопросов на эту тему, Джим Райан из Sony наконец решил эту тему.

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В интервью Famitsu генерального директора PlayStation Джима Райана спросили о возможности играть в игры для PS1, PS2 и PS3 на грядущей PS5. Райан сказал, что прямая совместимость с PS4 была ключевым моментом для Sony при создании PS5, но из-за того, что компания сосредоточила внимание на других новых технологиях, таких как SSD и контроллер DualSense, компания не смогла сделать старые игры воспроизводимыми на платформе. "Так что, к сожалению, мы не смогли достичь реализации такой совместимости", - просто сказал Райан.

Тот факт, что крупнейший конкурент PlayStation в лице Microsoft смог реализовать почти полную обратную совместимость, которая распространяется на первое поколение Xbox как на Xbox One, так и на будущей Xbox Series X, была надежда, что Sony сможет сделать то же самое.

PS5 должна выйти через два месяца - 12 ноября по цене 399 и 499 долларов. Хотя вы не сможете играть в игры для PS3 на новом компьютере, по крайней мере 99% вашей существующей библиотеки PS4 должны быть в состоянии запуститься на PS5.

Напомним, ранее сообщалось, что Sony показала PlayStation 5 и игры для нее.