Sony показала PlayStation 5 и игры для нее

Долгожданный анонс состоялся.

После года ожиданий Sony, наконец-то, показала как на самом деле выглядит PlayStation 5. Оказывается, есть две версии - одна со слотом для диска, а другая без. И, конечно же, мы впервые увидели линейку игр, а также некоторые другие аксессуары.

Первое изображение, которое появилось в Сети, оказалось фейком. На самом деле новая консоль выглядит так.

Самым большим сюрпризом раскрытия аппаратного обеспечения стал тот факт, что есть две модели. Один поставляется с дисководом Blu-Ray Ultra HD, а другой - только для Сети, что означает, что вам нужно загрузить игры из PlayStation Store. Последняя модель, конечно, выглядит немного стройнее и, несомненно, будет дешевле.

Sony также познакомила с рядом аксессуаров с одинаковым двухцветным дизайном. Существует зарядная станция DualSense, которая может заряжать два контроллера одновременно, HD-камер, беспроводная гарнитура Pulse 3D и медиа-пульт.

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Фактически раскрытие консоли прошло в самом конце презентации, которая длилась 70 с лишним минут. Шоу было посвящено играм, и в этом отношении оно не разочаровывало. Внутренние разработчики Sony были очень заняты под баннером PlayStation Studios, создавая несколько заманчивых эксклюзивов. Вдобавок ко всему, было много грандиозных сторонних презентаций и несколько интересных инди-игр.

Среди эксклюзивов для PS5 - продолжение некоторых из самых популярных хитов PS4, таких как Spider Man от Insomniac и Guerilla’s Horizon: Zero Dawn. В новом Человеке-пауке Питер Паркер отодвигается в сторону, чтобы дать Майлзу Моралесу шанс стать героем.

Также есть новый Ratchet & Clank под названием Rift Apart, Gran Turismo 7, ремастер Demon's Souls и Sackboy: A Big Adventure, в котором вы играете за маленькую куклу-вуду из серии LittleBigPlanet.

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Все вышеперечисленное можно найти только на PlayStation 5, что делает довольно солидный список эксклюзивов. А еще есть такие, как Hitman 3 и Resident Evil Village, которые были представлены здесь, но также появятся на Xbox Series X и ПК.

Милые инди-игры будут также представлены на консоли. Среди интересных релизов - долгожданный Oddworld Soulstorm и игра под названием Stray, где игроки берут на себя роль кошки, блуждающей по городу киберпанка, населенному исключительно роботами, после того, как люди, очевидно, все вымерли.

Продажи PlayStation 5 должны начаться в конце года, хотя до сих пор нет установленной даты или даже цены.

Напомним, ранее сообщалось, что стали известны эксклюзивы для PlayStation 5.