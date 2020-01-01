Стали известны эксклюзивы для PlayStation 5
PlayStation 5 должны анонсировать уже на следующей неделе, и за неделю до анонса стали известны, какие игры выйдут на старте продаж консоли.
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Почти все новинки - это продолжения культовых проектов. Так, в момент старта продаж выйдут God of War и Horizon Zero Dawn.
Еще среди продолжений - новый Spider-Man, Killzone и The Order 1886.
Любители гонок получат новую Gran Turismo, а те, кто предпочитают спортивные игры - бейсбольный симулятор MLB The Show 2.
Также среди эксклюзивов - ремастер игры Demon’s Souls, вторая часть игры на выживание PlayStation All-Star, а также появятся Sly Cooper 5 и Legendz.
Напомним, ранее сообщалось, что Sony запатентовала необычный джойстик.
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