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Игры нового поколения: Онлайн-презентация PlayStation 5

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Компания Sony анонсирует консоль нового поколения.
Презентация начнется в 23:00
Презентация начнется в 23:00
Скриншот видео

В 23:00 стартует онлайн-трансляция презентации игровой консоли PlayStation 5. 

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Скорей всего во время анонса будет названа стоимость PS5, а также игры, которые выйдут со стартом продаж консоли. 

Как сообщали информаторы, стоимость PlayStation 5 составит $499 за версию с оптическим приводом, и $399 без него. 

Ожидается, что во время презентации будут показаны эксклюзивные игры Spider-Man: Miles Morales, Godfall и Deathloop

Напомним, 12 июня Sony показала, как на самом деле выглядит PlayStation 5.

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Теги: PlayStation 5, PS5, Sony
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