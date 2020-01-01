Игры нового поколения: Онлайн-презентация PlayStation 5
Компания Sony анонсирует консоль нового поколения.
В 23:00 стартует онлайн-трансляция презентации игровой консоли PlayStation 5.
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Скорей всего во время анонса будет названа стоимость PS5, а также игры, которые выйдут со стартом продаж консоли.
Как сообщали информаторы, стоимость PlayStation 5 составит $499 за версию с оптическим приводом, и $399 без него.
Ожидается, что во время презентации будут показаны эксклюзивные игры Spider-Man: Miles Morales, Godfall и Deathloop.
Напомним, 12 июня Sony показала, как на самом деле выглядит PlayStation 5.
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