Игры нового поколения: Онлайн-презентация PlayStation 5

Компания Sony анонсирует консоль нового поколения.

В 23:00 стартует онлайн-трансляция презентации игровой консоли PlayStation 5.

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Скорей всего во время анонса будет названа стоимость PS5, а также игры, которые выйдут со стартом продаж консоли.

Как сообщали информаторы, стоимость PlayStation 5 составит $499 за версию с оптическим приводом, и $399 без него.

Ожидается, что во время презентации будут показаны эксклюзивные игры Spider-Man: Miles Morales, Godfall и Deathloop.

Напомним, 12 июня Sony показала, как на самом деле выглядит PlayStation 5.