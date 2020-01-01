В Сети появилось видео с PlayStaiton 5
Но это лишь видеорендер на основе утечек.
Ресурс LetsGoDigital выпустил ролик с рендером новой консоли. Видео основано на утечках и инсайдах аналитиков. При этом ролик создавал дизайнер Джузеппе Спинелли.
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"Поскольку мы все еще ждем официального анонса Sony, я сделал фанатскую видео анимацию, чтобы насладиться ею", - написал дизайнер.
Само видео не очень информативно. Мы лишь можем увидеть предполагаемый комплект поставки будущей консоли.
Sony выпустит PlayStation 5 к концу 2020 года.
Напомним, ранее сообщалось, что cтали известны эксклюзивы для PlayStation 5.
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