В Сети появилось видео с PlayStaiton 5

Но это лишь видеорендер на основе утечек.

Ресурс LetsGoDigital выпустил ролик с рендером новой консоли. Видео основано на утечках и инсайдах аналитиков. При этом ролик создавал дизайнер Джузеппе Спинелли.

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"Поскольку мы все еще ждем официального анонса Sony, я сделал фанатскую видео анимацию, чтобы насладиться ею", - написал дизайнер.

Само видео не очень информативно. Мы лишь можем увидеть предполагаемый комплект поставки будущей консоли.

Sony выпустит PlayStation 5 к концу 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что cтали известны эксклюзивы для PlayStation 5.