В The Sims 4 появятся Звездные войны

Новое расширение позволить почувствовать себя героем далекой-далекой галактики.

Популярная франшиза видеоигр The Sims позволяет игрокам имитировать свидания, взросление, покупку дома и работу. Но теперь вы можете перенести эту симуляцию в захватывающее царство Звездных войн.

Читай также: Воздушный мотоцикл из Звездных войн стал реальностью (ВИДЕО)

Новый пакет расширения к The Sims 4, названный Звездные войны: Путешествие на Батуу, позволит игрокам создать уникальную историю для своих Симов - игровых персонажей в игре. Расширение выйдет 8 сентября для ПК (через Origin и Steam, CDKeys), Playstation 4 и Xbox One.

В трейлере игры на YouTube показано, как Сим по имени Кора получает по телефону эксклюзивное приглашение посетить Батуу, что быстро открыло ей глаза на новые возможности для исследования. "Я имею в виду, были пришельцы, дроиды и голубое молоко!" - говорит рассказчик.

Создатели игры добавили, что пакет расширения был вдохновлен "Звездными войнами: Край Галактики" в Disneyland Resort и Walt Disney World Resort. Тематическая часть происходит на Батуу, который точно воссоздан в версии для Sims 4.

Кора быстро интегрируется в свое новое окружение, в том числе болтает с Абеднедо, пробует разные стили моды из "Звездных войн" и посещает Кантину Оги. Вскоре Кора узнает, что Сопротивление работает из-за пределов города, чтобы бороться против Первого Ордена, который обосновался в одном из секторов города.

Читай также: Boeing создал корабли повстанцев из Звездных Войн

В трейлере показано, как Кора строит друга-дроида, зарабатывает кредиты (деньги) и репутацию за выполнение миссий и, конечно же, с использованием классического оборудования "Звездных войн", такого как световые мечи и знаменитый космический корабль "Сокол тысячелетия".

"Будучи новым посетителем Батуу, симы могут пообщаться с местными жителями, чтобы понять, почему Батуу не похож на любую другую планету, и узнать больше о силах, борющихся за его контроль. Сопротивление, Первый Орден и негодяи стремятся закрепить за собой власть, и игроки и их симы должны определять, кто добьется успеха", - говорится в совместном заявлении EA, Maxis и Lucasfilm об игре.

"Симы могут выбрать поддержку Рей и Ви Моради в составе Сопротивления, присягнуть на верность Первому Ордену под руководством Кайло Рена или попытаться заработать больше кредитов с Хондо Охнакой и негодяями. По мере того, как симы отправляются на захватывающие миссии, их количество будет расти. свою репутацию, разблокируйте знаковые артефакты, оборудование, новую одежду и важные сюжетные миссии, которые повлияют на изменения в мире и нарушат баланс сил".

Напомним, ранее сообщалось, что в реалити-шоу по The Sims разыграют $100000.