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В реалити-шоу по The Sims разыграют $100000

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Лучшие игроки в The Sims будут соревноваться за ценный приз.
По The Sims делают реалити-шоу
По The Sims делают реалити-шоу
скриншот видео

На телеканале TBS выходит реалити-шоу, в котором лучшие сим-игроки мира соревнуются, чтобы показать свои творения. EA анонсировала новую серию под названием The Sims Spark’d, которая следует довольно традиционному формату: участники получают конкретную цель, и группа из трех экспертов будет судить их творения, имея призовой фонд в 100 000 долларов. Разница в том, что вместо того, чтобы придумывать платье или выпекать диковинный пирог, они будут рассказывать истории в The Sims 4.

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"Что-то, что всегда было особенным для The Sims, - это сообщество и то, как наши игроки общаются друг с другом, чтобы праздновать, делиться, сотрудничать и демонстрировать то, что они смогли сделать или поделиться своими историями", - рассказывает Линдси Пирсон, главный менеджер франшизы The Sims. "То, что мы делаем со Spark, - это действительно интересная эволюция".

Четыре эпизода появятся 17 июля. Эпизоды будут транслироваться на TBS по пятницам и субботам, а онлайн-версия будет доступна для просмотра на канале BuzzFeed на YouTube в следующий понедельник. В конкурсе будет 12 участников - EA говорит, что они "известные онлайн-личности", а также группа судей-знаменитостей. Среди них певица Тайла Паркс, ютуберша Келси Импиччиш и разработчик игр Дэйв Миотке, который работает над франшизой The Sims более десяти лет. В качестве ведущего выступит бывший участник American Idol Райвон Оуэн.

Напомним, ранее сообщалось, что Electronic Arts открыла игровой сервис для Украины.

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Теги: The Sims, Electronic Arts, игры, видео
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