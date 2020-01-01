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Epic Games отдает бесплатно сразу три игры

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Забрать игры можно до 16 июля.
Epic Games отдает бесплатно сразу три игры

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В Epic Games Store началась еженедельная бесплатная раздача. На этот раз отдают сразу три игры. Это шутер Killing Floor 2, платформер Lifeless Planet и симулятор побега из тюрьмы The Escapist 2

Killing Floor 2 представляет собой кооперативный шутер от первого лица в жанре survival horror. Игрокам нужно уничтожать зомби, причем игроки кооперируются в отряд из четырех человек.

Lifeless Planet - головоломка-платформер, в которой три астронавта отправляются к планете, которая должна быть обитаемой, и терпят там крушение.

The Escapist 2 - продолжение игры симулятора побега из тюрьмы от разработчика Team17.

Напомним, ранее сообщалось, что бесплатная Grand Theft Auto V обвалила серверы Epic Games.

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Теги: Epic Games, раздача
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