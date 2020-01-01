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Epic Games отдает две игры бесплатно

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В конце мегараспродажи компания расщедрилась сразу на двойной подарок.
Epic Games отдает две игры бесплатно

В магазине Epic Games бесплатно отдают две игры. И если первая была ожидаема из-за сливов в Сети - это ARK: Survival Evolved, то вторая стала сюрпризом. И это даже не игра, а набор из шести игр. Компания отдает коллекционный набор из игр серии файтингов SAMURAI SHODOWN.

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Сначала про ARK: Survival Evolved. Это игра-выживалка. Вас выбрасывают на остров, где вы должны добывать пищу, оружие и одежду. Но вам могут помешать динозавры и другие игроки. 

В этой выживалке можно выбирать как одиночный режим, так и присоединяться к серверам со множеством игроков, где вас гарантировано убьют в первые же минуты. Так что, запасайтесь терпением и идите приручать динозавров. Они вам пригодятся. 

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SAMURAI SHODOWN - это полная коллекция из шести игр, которые вышли на NEOGEO. Также вас ждет еще одна загадочная игра, которая до этого никогда не выпускалась. Режим сетевых боёв, режим музея и музыкальный проигрыватель. Эта коллекция — настоящий подарок для поклонников файтингов.

На следующей неделе в магазине также появятся две игры. Но это будут инди-проекты Pathway и The Escapists 2.

Напомним, ранее сообщалось, что на прошлой неделе в Epic Games Store дарили кулинарную аркаду Overcooked.

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Теги: Epic Games, Epic, раздача
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