Ubisoft анонсировала свою королевскую битву

Игра Hyper Scape выйдет уже 2 июля.

Жанр королевских битв, возможно, уже перенасыщен, а лидерами являются PlayerUnknown’s Battlegrounds и Fortnite. Но компания Ubisoft, которая известна серий Assassin’s Creed, Splinter Cell и Ghost Recon, решила создать собственный Battle Royale, который будет называться Hyper Scape.

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Правда, представить новую королевскую битву решили оригинально, на сайте вымышленной компании Prisma Dimensions. Подробности проекта неизвестны, но точно мы уже знаем, что в четверг игра увидит свет.

"Уже 2 июля компания Prisma Dimensions с удовольствием представит вам первую версию Hyper Scape, а в месте с ней и головокружительную динамику "Охоты за короной"! Будьте готовы отправиться на залитые светом неоновых огней улицы первого в мире виртуального города Нео-Аркадии. Включайтесь в игру как можно активнее, ведь в состязании не стоит упускать возможности получить преимущество. До финала доберутся лишь сильнейшие. Сумеете ли вы победить, или вас остановят опасности, поджидающие в Hyper Scape?", - говорится на сайте Prisma Dimensions.

Пока известно, что "королевская битва" будет строиться на FPS-механике (шутер от первого лица). Разрабатывала игру Ubisoft Montreal, а в самом шутере будет интеграция с Twitch.

Королевская битва появится на PC 2 июля, а выход на консолях ожидается 12 июля.

Напомним. ранее сообщалось, что серия Call of Duty получит собственную бесплатную королевскую битву.

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