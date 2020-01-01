Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ubisoft анонсировала свою королевскую битву

Комментариев: 0
Игра Hyper Scape выйдет уже 2 июля.
Hyper Scape выйдет 2 июля
Hyper Scape выйдет 2 июля
prismadimensions.com

Жанр королевских битв, возможно, уже перенасыщен, а лидерами являются PlayerUnknown’s Battlegrounds и Fortnite. Но компания Ubisoft, которая известна серий Assassin’s Creed, Splinter Cell и Ghost Recon, решила создать собственный Battle Royale, который будет называться Hyper Scape.

Читай также: Королевская битва в шахматах: Ubisoft выпустит Might&Magic: Chess Royale

Правда, представить новую королевскую битву решили оригинально, на сайте вымышленной компании Prisma Dimensions. Подробности проекта неизвестны, но точно мы уже знаем, что в четверг игра увидит свет.

"Уже 2 июля компания Prisma Dimensions с удовольствием представит вам первую версию Hyper Scape, а в месте с ней и головокружительную динамику "Охоты за короной"! Будьте готовы отправиться на залитые светом неоновых огней улицы первого в мире виртуального города Нео-Аркадии. Включайтесь в игру как можно активнее, ведь в состязании не стоит упускать возможности получить преимущество. До финала доберутся лишь сильнейшие. Сумеете ли вы победить, или вас остановят опасности, поджидающие в Hyper Scape?", - говорится на сайте Prisma Dimensions.

Пока известно, что "королевская битва" будет строиться на FPS-механике (шутер от первого лица). Разрабатывала игру Ubisoft Montreal, а в самом шутере будет интеграция с Twitch.

Королевская битва появится на PC 2 июля, а выход на консолях ожидается 12 июля.

Напомним. ранее сообщалось, что серия Call of Duty получит собственную бесплатную королевскую битву.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь