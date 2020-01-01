Королевская битва в шахматах: Ubisoft выпустит Might&Magic: Chess Royale

Новая игра в жанре королевской битвы будет похожа на Auto Chess.

В Ubisoft объединили два крупнейших новых игровых жанра за последние несколько лет. Сегодня издатель объявил, что планирует выпустить Might&Magic: Chess Royale для мобильных устройств и ПК 30 января. Как следует из названия, игра сочетает в себе элементы автоматических сражений (например, Auto Chess) и королевских битв (PlayerUnknown's Battlegrounds и Fortnite).

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В Might&Magic: Chess Royale вы собираете армию юнитов из серии Might&Magic в борьбе против 99 других игроков. Игра многое заимствует из Dota: Auto Chess, Dota Underlords и Teamfight Tactics. Игроки должны сосредоточиться на создании мощного взаимодействия между юнитами. Но Chess Royale не даст объединяться в команды и вместо этого каждый игрок борется сам за себя. Как и в полях битвы Fortnite или PlayerUnknown, вы должны пережить всех остальных, чтобы одержать победу.

Ubisoft уже приступила к тестированию Might&Magic: Chess Royale. Это позволяет разработчикам работать над оптимизацией.

Одно из главных отличий - относительно короткие матчи. Ubisoft утверждает, что вы можете "быстро проиграть" или "быстро выиграть" в игровых сессиях, которые длятся 10 минут. Для сравнения, Dota Underlords и Teamfight Tactics могут иметь 30-минутные или более длительные матчи.

Напомним, ранее сообщалось, что Google обучила искусственный интеллект играть в шахматы.