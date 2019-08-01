Серия Call of Duty получит собственную бесплатную королевскую битву

Новый шутер в жанре "королевская битва" будет бесплатным для всех.

Activision анонсировала игру Call of Duty: Warzone. Королевскую битва поддерживает до 150 человек и будет бесплатной для всех.

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В шутере будет основных режима: сама королевская битва и режим "Добыча". Это гибрид между мультиплеером и королевской битвой. По правилам, игроки будут возрождаются через 15 секунд после смерти. У каждого персонажа будет собственный класс, а награды будут выдавать за серию убийств. Главная цель в матче заработать $1 млн.

Отличия от традиционных представителей жанра все же будут. Полноценного рюкзака нет, но можно носить два основных оружия, один вид гранат и одно тактическое оборудование. А патроны для оружия, которые можно носить сколько угодно, поднимаются автоматически.

Еще одна интересная механика - тюрьма. Если вас первый раз убили в матче, вы очнетесь в камере, и вам придется сразиться с другим заложником со случайным оружием. Кто победит — тот вернется в бой. Если проиграть сражение, то отряду предстоит "выкупить" игрока за местную валюту.

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На сражения в тюрьме может быть очередь: игрокам предстоит смотреть с местных "трибун" за другими поединками, при этом влияя на их исход, кидая в бойцов камни, которые оглушают человека после попадания.

Владельцы Modern Warfare смогут запустить Warzone из главного меню шутера 10 марта в 17:00. Патч займет от 18 до 22 гигабайт. Для остальных спустя 4 часа, в 21:00, выпустят отдельный клиент королевской битвы — он займет от 85 до 101 гигабайта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Call of Duty: Black Ops 4 появится режим королевской битвы.