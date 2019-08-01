Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Серия Call of Duty получит собственную бесплатную королевскую битву

Комментариев: 0
Новый шутер в жанре "королевская битва" будет бесплатным для всех.
Королевская битва стартует 10 марта
Королевская битва стартует 10 марта
Activision

Activision анонсировала игру Call of Duty: Warzone. Королевскую битва поддерживает до 150 человек и будет бесплатной для всех.

Читай также: Новый рекорд Гиннесса: Call of Duty стала самой лучшей игрой в мире

В шутере будет основных режима: сама королевская битва и режим "Добыча". Это гибрид между мультиплеером и королевской битвой. По правилам, игроки будут возрождаются через 15 секунд после смерти. У каждого персонажа будет собственный класс, а награды будут выдавать за серию убийств. Главная цель в матче  заработать $1 млн.

Отличия от традиционных представителей жанра все же будут. Полноценного рюкзака нет, но можно носить два основных оружия, один вид гранат и одно тактическое оборудование. А патроны для оружия, которые можно носить сколько угодно, поднимаются автоматически.

Еще одна интересная механика - тюрьма. Если вас первый раз убили в матче, вы очнетесь в камере, и вам придется сразиться с другим заложником со случайным оружием. Кто победит — тот вернется в бой. Если проиграть сражение, то отряду предстоит "выкупить" игрока за местную валюту.

Читай также: В Call of Duty: Modern Warfare появится тамагочи

На сражения в тюрьме может быть очередь: игрокам предстоит смотреть с местных "трибун" за другими поединками, при этом влияя на их исход, кидая в бойцов камни, которые оглушают человека после попадания.

Владельцы Modern Warfare смогут запустить Warzone из главного меню шутера 10 марта в 17:00. Патч займет от 18 до 22 гигабайт. Для остальных спустя 4 часа, в 21:00, выпустят отдельный клиент королевской битвы — он займет от 85 до 101 гигабайта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Call of Duty: Black Ops 4 появится режим королевской битвы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Call of Duty, королевская битва, шутер, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь