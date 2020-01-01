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Microsoft показал значок для игр под Xbox Series X

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Уже сегодня компания должна показать свою новую игровую приставку.
Новый логотип для игр XBox
Новый логотип для игр XBox
twitter.com

Microsoft продемонстрировала значок, который будут использовать игры, оптимизированные для предстоящей серии Xbox Series X.

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Он появился на официальном аккаунте Twitter Xbox. Кроме того, Microsoft подтвердила, что все игры, которые будут демонстрироваться во время сегодняшней специальной трансляции Inside Xbox, будут оптимизированы для консоли следующего поколения.

“Каждая игра, которую вы увидите на InsideXbox, будет оптимизирована для Xbox Series X“, - говорится в твите. “Спойлеры: вы будете часто видеть этот значок“.

Во время трансляции Inside Xbox Microsoft и различные издатели будут демонстрировать геймплей для будущих игр, запущенных на консоли следующего поколения. Как подтвердил Ubisoft, недавно анонсированный Assassin's Creed Valhalla также будет демонстрироваться.

Сегодняшняя трансляция Inside Xbox начнется в 18:00 по Киеву. ТЕХНО bigmir)net проведет трансляцию этого события. 

Microsoft также подтвердила, что в июле этого года будет организована специальная трансляция, посвященная топовым играм от Xbox Game Studios.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сеть попали характеристики PlayStation 5 и Xbox X.

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Теги: Xbox Series X, Xbox, Microsoft
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