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В Сеть попали характеристики PlayStation 5 и Xbox X

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Утечка произошла от разработчиков игр.
Предполагаемый внешний вид XboX SX
Предполагаемый внешний вид XboX SX
notebookcheck.net

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В недавнем сообщении на 4channel от тестеровщика игр, который имеет доступ к устройствам PS5 и Xbox Series X (XSX), раскрываются некоторые интересные спецификации о двух грядущих консолях следующего поколения. Похоже, что машины очень похожи, хотя у PS5 преимущество в скорости SSD, в то время как у XSX чуть более быстрый процессор. Естественно, лучше всего принять эту утечку с необходимой долей скептицизма:

 PlayStation 5Xbox Series X
ПроцессорAMD Zen 2 @3.6 GHzAMD Zen 2 @3.7 GHz
Видеопроцессор12.6 TFLOPS (RDNA 1.5)11.8 TFLOPS (RDNA 1.5)
Память18 GB GDDR6 + 4 GB DDR416 GB GDDR6 + 4 GB DDR4
Накопитель500 GB SSD @5.5 GB/s1 TB SSD @3.8 GB/s
Пропускная способность576 ГБ / с596 ГБ / с

 

В посте продолжает упоминаться, что Xbox Series X должен иметь видеокарту на 12,1 Тфлопс и иметь столько оперативной памяти в финальной модели. Утечка также утверждает, что PS5 будет иметь выделенные ядра для RT и 3D Audio, в то время как XSX также будет иметь выделенные ядра Ray-Tracing.

Напомним, ранее сообщалось, что прототип Sony PlayStation 5 показали на видео.

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Теги: XboX Series X, PlayStation 5
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