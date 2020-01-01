В Сеть попали характеристики PlayStation 5 и Xbox X

Утечка произошла от разработчиков игр.

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В недавнем сообщении на 4channel от тестеровщика игр, который имеет доступ к устройствам PS5 и Xbox Series X (XSX), раскрываются некоторые интересные спецификации о двух грядущих консолях следующего поколения. Похоже, что машины очень похожи, хотя у PS5 преимущество в скорости SSD, в то время как у XSX чуть более быстрый процессор. Естественно, лучше всего принять эту утечку с необходимой долей скептицизма:

PlayStation 5 Xbox Series X Процессор AMD Zen 2 @3.6 GHz AMD Zen 2 @3.7 GHz Видеопроцессор 12.6 TFLOPS (RDNA 1.5) 11.8 TFLOPS (RDNA 1.5) Память 18 GB GDDR6 + 4 GB DDR4 16 GB GDDR6 + 4 GB DDR4 Накопитель 500 GB SSD @5.5 GB/s 1 TB SSD @3.8 GB/s Пропускная способность 576 ГБ / с 596 ГБ / с

В посте продолжает упоминаться, что Xbox Series X должен иметь видеокарту на 12,1 Тфлопс и иметь столько оперативной памяти в финальной модели. Утечка также утверждает, что PS5 будет иметь выделенные ядра для RT и 3D Audio, в то время как XSX также будет иметь выделенные ядра Ray-Tracing.

Напомним, ранее сообщалось, что прототип Sony PlayStation 5 показали на видео.