Официальная презентация игры Assassin’s Creed Valhalla
Первый ролик игры покажут онлайн.
В 18:00 начинается премьера первого официального ролика грядущей игры Assassin’s Creed Valhalla.
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Игра была анонсирована 29 апреля, когда в прямом эфире художник рисовал плакат игры на протяжение восьми часов. И лишь в финале появилась заставка с названием игры.
Также в ролике был анонсировано время премьеры.
К сожалению, о новой игре почти ничего неизвестно. Лишь по названию можно судить, что следующая часть Assassin’s Creed будет посвящена викингам.
Напомним, ранее сообщалось, что всем купившим Assassin’s Creed Unity дадут компенсацию.
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