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Официальная презентация игры Assassin’s Creed Valhalla

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Первый ролик игры покажут онлайн.
Премьера новой игры пройдет онлайн
Премьера новой игры пройдет онлайн
скриншот видео

В 18:00 начинается премьера первого официального ролика грядущей игры Assassin’s Creed Valhalla. 

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Игра была анонсирована 29 апреля, когда в прямом эфире художник рисовал плакат игры на протяжение восьми часов. И лишь в финале появилась заставка с названием игры.

Также в ролике был анонсировано время премьеры. 

К сожалению, о новой игре почти ничего неизвестно. Лишь по названию можно судить, что следующая часть Assassin’s Creed будет посвящена викингам.

Напомним, ранее сообщалось, что всем купившим Assassin’s Creed Unity дадут компенсацию.

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Теги: Assassin’s Creed Valhalla, Assassin’s Creed
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