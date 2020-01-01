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В Steam бесплатно отдадут Total War: Shogun 2

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Акция будет действовать с 18 по 20 апреля.
Total War: Shogun 2
Total War: Shogun 2
steampowered.com

Total War: Shogun 2 будет доступна бесплатно в Steam с 18 по 20 апреля. Согласно данным SteamDB, раздача игры начнется в 08:00 по Киеву и продлится 48 часов.

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"Total War: Shogun 2 включает в себя как огромные детально проработанные 3D битвы, сделавшие имя этой серии, так и тактическую карту кампании, которую многие считают душой и сердцем Total War. Создавая новую систему ИИ для Total War: SHOGUN 2, Creative Assembly вдохновилась трактатом, диктовавшим законы всех войн Японии, легендарным "Искусством Войны" Сунь-цзы. Тщательное изучение древних записей помогло Creative Assembly создать невиданный ранее тактический игровой процесс", - говорится в описании игры.

Напомним, игра вышла в марте 2011 года и получила в сервисе Steam 89% положительных отзывов.

Ранее сообщалось, что Steam продал в 2019 году игр в два раза меньше, чем в 2018-м.

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Теги: Total War, Steam
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