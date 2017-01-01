Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Steam продал в 2019 году игр в два раза меньше, чем в 2018-м

Комментариев: 0
Всего было продано 127 млн игр.
Steam теряет популярность
Steam теряет популярность
steampowered.com

Похоже, популярность Steam начинает падать. Об этом говорят данные сервиса SteamSpy, который собирает данные о платформе. 

Читай также: Steam получил абсолютно новый дизайн

Так, по их данным, за 2019 год через сервис Steam купили 127 млн игр. В 2018-м эта цифра была 415 млн. Мало того, в 2017-м игроки приобрели через Steam 440 млн. За последние 12 лет 2019 год стал самым худшим в плане продаж.

Напомним, в 2018-м был запущен главный конкурент Steam - Epic Games Store. На волне популярности Fortnite компания решила запустить собственный магазин игр, предложив разработчикам более выгодные, чем в Steam, условия. Кроме того, в Epic Games Store постоянно проходят бесплатные раздачи игр и скидки на новинки. 

Напомним, ранее сообщалось, что Steam назвал лучшие игры 2019 года.

 

Поделись:
Теги: Steam
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь