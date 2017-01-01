Steam продал в 2019 году игр в два раза меньше, чем в 2018-м

Всего было продано 127 млн игр.

Похоже, популярность Steam начинает падать. Об этом говорят данные сервиса SteamSpy, который собирает данные о платформе.

Читай также: Steam получил абсолютно новый дизайн

Так, по их данным, за 2019 год через сервис Steam купили 127 млн игр. В 2018-м эта цифра была 415 млн. Мало того, в 2017-м игроки приобрели через Steam 440 млн. За последние 12 лет 2019 год стал самым худшим в плане продаж.

Напомним, в 2018-м был запущен главный конкурент Steam - Epic Games Store. На волне популярности Fortnite компания решила запустить собственный магазин игр, предложив разработчикам более выгодные, чем в Steam, условия. Кроме того, в Epic Games Store постоянно проходят бесплатные раздачи игр и скидки на новинки.

Напомним, ранее сообщалось, что Steam назвал лучшие игры 2019 года.