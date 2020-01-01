Обои для XP: Как создавалась самая популярная фотография в истории

Самую просматриваемую фотографию в истории сделали абсолютно случайно.

Вы можете не знать, что эта фотография называется “Блаженство“ (Bliss), но вы наверняка узнаете ее, когда увидите. С тех пор, как это изображение было стандартным для рабочего стола Windows XP, его просмотрели более миллиарда человек. “Блаженство“ долгое время было предметом спекуляций, поскольку многие сомневались, что такой “идеальный“ склон может существовать без Фотошопа.

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С отказом Microsoft от Windows XP последовало еще одно объявление: фотография “Блаженство“ не только была сделана в Калифорнии, но и была сделана Чарльзом О'Риром на среднеформатной камере Mamiya RZ67, и он ее совсем не корректировал.

В январе 1996 года О'Рир ехал по сельской местности Калифорнии, чтобы навестить свою девушку (теперь жену) сразу после шторма. Где-то на извилистой проселочной дороге он заметил эффектно зеленый склон холма, который умолял сфотографироваться. Он остановился и настроил камеру, пока накатывались облака. В тот день он сделал четыре кадра, затем собрал свое снаряжение и продолжил свой путь, заключив: “Я думаю, это было довольно мило“.

Вскоре после того, как О'Рир отправил лучшие из этих четырех фотографий в Corbis - службу лицензирования изображений, основанную Биллом Гейтсом, Microsoft предложила ему одну из самых больших сумм, когда-либо уплаченных за одну фотографию. Фактически, они предложили так много, что О'Рир не смог отправить оригинал в Microsoft. Службы доставки просто отказывались принимать фотографию, потому что стоимость страховки была слишком большой. И вместо этого самому автору пришлось лететь в их штаб-квартиру, чтобы доставить снимок лично.

Чарльз О'Рир со своей работой profimedia.cz

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С тех пор О'Рир видел свое фото повсюду, даже в таких местах, как оперативная комната Белого дома и Кремль, и сожалеет о том, что принял фиксированную плату за изображение вместо того, чтобы заключить сделку о процентах, которая позволила бы ему извлечь большую выгоду.

“Это была не выгодная сделка“, - сказал О'Рир австралийскому изданию Sydney Morning Herald. “Мне следовало договориться о [более выгодной] сделке и сказать: “Просто дайте мне долю цента за каждый раз, когда будет показана фотография“, и это было бы неплохо“.

Microsoft усилила зеленый цвет травы и кадрировала изображение до оптимального размера экрана, но помимо этого О'Рир настаивает на том, что “Bliss“ - неизмененное изображение.

“В кадре то, что вы видите, вы получаете“, - говорит он. “Ничего необычного не было. Я использовал пленку с более яркими цветами - пленку Fuji - в то время, и линзы RZ67 были просто замечательными. Размер камеры и пленки вместе взятые имели значение, и я думаю, они помогли фотографии Bliss выделиться еще больше. Думаю, если бы я снял его на 35 мм, это не имело бы почти такого же эффекта“.

О'Рир наслаждался успешными карьерными съемками для National Geographic, Los Angeles Times и других уважаемых изданий, но, как ни странно, это изображение, сделанное случайно, запомнилось всем.

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