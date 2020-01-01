Видео-мем про укушенный палец продали за 760 тысяч долларов

Еще один классический образец интернет-культуры был продан с аукциона за шестизначную сумму.

Домашнее видео "Charlie Bit My Finger" (Чарли укусил меня за палец) было продано за почти $ 761000 в воскресенье, в 14-ю годовщину своего дебюта.

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В 55-секундном ролике на YouTube 2007 года британский малыш по имени Гарри держит на руках своего младшего брата Чарли. Но очаровательная домашняя сцена принимает неожиданный оборот, когда Гарри сует указательный палец в рот брату, и, к его удивлению, Чарли кусает его.

Набрав более 883 миллионов просмотров, это одно из самых популярных видео на YouTube, хотя вскоре оно будет удалено с платформы. Семья Дэвис-Карр объявила, что удалит его после воскресного аукциона, заявив, что тот, кто предложит самую высокую цену, станет "единственным владельцем этого милого кусочка истории Интернета", хотя, конечно, его много раз копировали, публиковали и репостили в Интернете.

На аукцион были собраны предложения от 11 аккаунтов, что вызвало войну между пользователями mememaster и 3fmusic, последний из которых в конечном итоге выиграл с предложением в размере 760 999 долларов.

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Коллекционные предметы NFT, по сути, цифровые активы с сертификатом подлинности, созданным с помощью блокчейна, за последний год стали очень популярны.

Хотя идея покупки чего-то бесконечно воспроизводимого может сбить с толку некоторых, маниакальный аппетит к NFT охватил рынки по всему миру, поскольку покупатели соперничают за право хвастаться сертифицированным оригиналом.

Особенно хорошо зарекомендовали себя ранние интернет-памятные вещи, включая мемы, гифки, фотографии и видео.

В марте босс Twitter Джек Дорси продал свой первый твит в 2006 году, в котором говорится: "Просто настраиваю свой twttr", за 2,9 миллиона долларов бизнесмену из Малайзии.

А "Disaster Girl", фотография 16-летней давности хитро улыбающейся девочки на фоне горящего дома, была куплена музыкальной студией в Дубае в прошлом месяце за 500000 долларов.