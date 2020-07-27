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Tesla выпустила официальные обои для смартфонов

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Скачать их может любой желающий.

Китайское подразделение Tesla опубликовало фирменные обои для смартфонов. Установить их можно самостоятельно, скачав исходные файлы.

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Пользователи сразу же нашли пасхалку, которая скрыта в последнем изображении. Это отсылка к популярной в Китае королевской битве Game of Pease, известной во всем мире как PUBG.

Ящик с дропом на заводе Tesla
Ящик с дропом на заводе Tesla
twitter.com

Один из пользователей опубликовал фото с завода Tesla, где видно, что это часть рекламной акции.

Рекламная акция Tesla
Рекламная акция Tesla
twitter.com

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети показали сверхскоростной поезд от основателя Tesla.

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Теги: Tesla, фото, обои, смартфон, игра
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