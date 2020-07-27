Tesla выпустила официальные обои для смартфонов
Китайское подразделение Tesla опубликовало фирменные обои для смартфонов. Установить их можно самостоятельно, скачав исходные файлы.
Pick up the energetic wallpapers, and charge your everyday adventure！ pic.twitter.com/HOTDtLpdpw— Tesla China (@teslacn) July 27, 2020
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Пользователи сразу же нашли пасхалку, которая скрыта в последнем изображении. Это отсылка к популярной в Китае королевской битве Game of Pease, известной во всем мире как PUBG.
Один из пользователей опубликовал фото с завода Tesla, где видно, что это часть рекламной акции.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сети показали сверхскоростной поезд от основателя Tesla.
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