Tesla выпустила официальные обои для смартфонов

Скачать их может любой желающий.

Китайское подразделение Tesla опубликовало фирменные обои для смартфонов. Установить их можно самостоятельно, скачав исходные файлы.

Pick up the energetic wallpapers, and charge your everyday adventure！ pic.twitter.com/HOTDtLpdpw — Tesla China (@teslacn) July 27, 2020

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Пользователи сразу же нашли пасхалку, которая скрыта в последнем изображении. Это отсылка к популярной в Китае королевской битве Game of Pease, известной во всем мире как PUBG.

Ящик с дропом на заводе Tesla twitter.com

Один из пользователей опубликовал фото с завода Tesla, где видно, что это часть рекламной акции.

Рекламная акция Tesla twitter.com

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети показали сверхскоростной поезд от основателя Tesla.