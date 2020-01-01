Животные в кадре: Лучшие работы фотоконкурса Nature InFocus 2021 года

В этом году на конкурсе фотографий Nature inFocus представлен впечатляющий ассортимент прекрасных изображений дикой природы, посвященных лучшим фотографиям природы 2021 года.

Первоначально созданная в 2014 году как платформа для создания сообщества фотографов в Индии, Nature inFocus выросла и теперь включает в себя фестиваль и ежегодный конкурс фотографии природы. Конкурс фотографии Nature inFocus превратился в международный фотоконкурс, в котором в этом году собрано около 18 000 заявок от фотографов из 40 стран.

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“Конкурс фотографии и видео Nature InFocus - это больше, чем просто конкурс“, - объясняет Рохит Варма, один из основателей конкурса. “Речь идет о том, чтобы вдохновлять людей делать больше со своими фотоаппаратами. Думать за пределами обыденного, создавать образы и фильмы, которые будут выделяться и побудить к действию“.

Конкурс проводится в пяти простых категориях: портреты животных, поведение животных, вопросы охраны природы, творческие фотографии природы и дикая природа и животные в среде обитания. Наряду с победителями в этих пяти номинациях предлагается дополнительная награда “Молодой фотограф года“.

Просмотрите галерею, чтобы увидеть больше ярких моментов этого впечатляющего конкурса фотографий природы.

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