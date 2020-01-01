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Мощная водяная пушка из 20 моек высокого давления: Эксперименты

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Смогут ли струя воды сбить с ног человека?

Блогеры из It's Mamix будут экспериментировать с возможностями воды. Они взяли 20 моек высокого давления, которыми моют автомобили и соединили их в одну большую и мощную установку.

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Они хотели проверить, на что будет способна эта штука. Сможет она столкнуть человека? Сдвинуть машину? Уронить холодильник или разнести арбуз? 

Напомним, ранее блогеры показали 15 крутых экспериментов в домашних условиях.

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Теги: видео, эксперименты
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