Эксперименты с вакуумом в домашних условиях

Вакуум можно создать и в доме при помощи подручных материалов.

Читай также: Почему важно мыть руки: Эксперименты

В этом видео блогеры из Live Today поэкспериментируют с вакуумом. Главным условием будет возможность повторить все тоже самое в домашних условиях безопасно и без применения дорогостоящего оборудования.

Для этого понадобится шприц, шланг и клапан.

Напомним, ранее блогеры показали пять крутых экспериментов в домашних условиях.