Эксперименты с вакуумом в домашних условиях
Вакуум можно создать и в доме при помощи подручных материалов.
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В этом видео блогеры из Live Today поэкспериментируют с вакуумом. Главным условием будет возможность повторить все тоже самое в домашних условиях безопасно и без применения дорогостоящего оборудования.
Для этого понадобится шприц, шланг и клапан.
Напомним, ранее блогеры показали пять крутых экспериментов в домашних условиях.
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