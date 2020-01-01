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Эксперименты с вакуумом в домашних условиях

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Вакуум можно создать и в доме при помощи подручных материалов.

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В этом видео блогеры из Live Today поэкспериментируют с вакуумом. Главным условием будет возможность повторить все тоже самое в домашних условиях безопасно и без применения дорогостоящего оборудования. 

Для этого понадобится шприц, шланг и клапан.

Напомним, ранее блогеры показали пять крутых экспериментов в домашних условиях.

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Теги: эксперименты, видео
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