Тренды YouTube: Лидер Bellingcat Грозев у Гордона и стендап Комиссаренко

В тренде - интервью и юмор.

Лидер Bellingcat Грозев. Роль Зеленского и Ермака в вагнергейте, Путин, Гиркин. В гостях у Гордона

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Интервью Дмитрия Гордона с главным расследователем Bellingcat Христо Грозевым. Они поговорили, о том, почему стал расследователем, откуда у Беллингкэт деньги на расследования, как появился Беллингкэт и почему был скептически настроен к Навальному.

Слава Комиссаренко «Опрятный, свежий и чистый»

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Белорусский стендапер Слава Комиссаренко выпустил свой первый стендап концерт. В нем он рассказывает про жизнь после телевидения, интервью Дудю и слухах про него.

Напомним, ранее в тренды попали Сирийский сценарий для Украины и NK X Вася Демчук.