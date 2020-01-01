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Тренды YouTube: Лидер Bellingcat Грозев у Гордона и стендап Комиссаренко

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В тренде - интервью и юмор.

Лидер Bellingcat Грозев. Роль Зеленского и Ермака в вагнергейте, Путин, Гиркин. В гостях у Гордона

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Интервью Дмитрия Гордона с главным расследователем Bellingcat Христо Грозевым. Они поговорили, о том, почему стал расследователем, откуда у Беллингкэт деньги на расследования, как появился Беллингкэт и  почему был скептически настроен к Навальному. 

Слава Комиссаренко «Опрятный, свежий и чистый»

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Белорусский стендапер Слава Комиссаренко выпустил свой первый стендап концерт. В нем он рассказывает про жизнь после телевидения, интервью Дудю и слухах про него.

Напомним, ранее в тренды попали Сирийский сценарий для Украины и NK X Вася Демчук.

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Теги: тренды YouTube, видео
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