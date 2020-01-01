Тренды YouTube: Сирийский сценарий для Украины и NK X Вася Демчук

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Сирийский сценарий для Украины: Россия планирует полномасштабное вторжение на конец января

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"Худшее противостояние России и Запада со времен Холодной войны". Так характеризует нынешнюю ситуацию западная аналитика. Украина под угрозой вторжения, которое может произойти через несколько недель. Об этом сообщает американский канал "CBS News" со ссылкой на официальные источники. Действительно ли Россия готовит полномасштабную атаку на Украину?

NK X ВАСЯ ДЕМЧУК - SORRY 2 (MOOD VIDEO)

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Смотрите новое атмосферное mood video на самый неожиданный совместный релиз осени - трек “Sorry 2” Васи Демчука и NK.

Sorry - это песня о прощании с прошлым. О страсти, которая пылала между влюблёнными так сильно, что сжигала их дотла.

В этой песне каждый из вас услышит свою историю.

Напомним, ранее в тренды попали Александр Пономарев & DZIDZIO и Бумбокс - Империи падут.