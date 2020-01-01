NASA готовит новый лазерный тест для ускорения космической связи

Космическое агентство хочет снова испытать лазер в космосе, чтобы ускорить космическую связь.

После двухлетней задержки демонстрационный образец ретрансляции лазерной связи (LCRD) будет готов к запуску не ранее 4 декабря. Он отправится в космос на ракете United Launch Alliance Atlas V на борту спутника программы космических испытаний Министерства обороны США.

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Запуск миссии, который теперь ожидается с космической станции на мысе Канаверал во Флориде, был отложен из-за множества проблем с момента первоначальной цели миссии в 2019 году. Но исследователи заявили, что время миссии все еще достаточно скорое, чтобы принести пользу программа посадки на Луну в 2025 году.

“Эта технология очень важна во многих отношениях“, - сказал Бадри Юнес, заместитель администратора программы NASA по космической связи и навигации, репортерам о лазерной демонстрации во время телеконференции во вторник (16 ноября).

Агентство заявляет, что лазеры позволят отправлять на Землю в 10-100 раз больше данных, чем при использовании радиочастот, что удовлетворит растущий спрос на коммерческую информацию из космоса. И агентство, и коммерческий сектор планируют многочисленные миссии на Луну в 2020-х годах с использованием Artemis, планируемой космической станции Gateway и программы Commercial Lunar Payload Services.

По словам Юнеса, перевод миссий на использование лазеров также позволит избежать проблем с перенаселенностью, от которых страдает радиочастотный спектр; эта проблема обострилась из-за роста мегакозвездий спутников на низкой околоземной орбите, и компании часто предъявляют нормативные требования, касающиеся спектра друг друга.

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Демонстрация не дойдет до Луны, но выйдет на геостационарную орбиту на глубину 35 786 километров, чтобы проверить лазерную связь в течение как минимум двух лет. Демонстрация является продолжением испытаний лазерных технологий, проведенных другими агентствами в последние годы, поскольку NASA стремится в конечном итоге ввести их в действие для использования астронавтами.

Возможно, самая известная из этих миссий состоялась в 2013 году, когда демонстрация лунной лазерной связи - полет на космическом корабле Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer (LADEE) - побила рекорды скорости, отправив данные с Луны со скоростью 600 мегабит в секунду. LADEE провела семь месяцев на лунной орбите, изучая лунную пыль, прежде чем она была намеренно разбита о поверхность.

Представители NASA отметили, что новая миссия будет намного дольше, чем другие успешные краткосрочные проекты, которые ограничили скорость широкополосной связи, такие как четырехмесячный эксперимент Международной космической станции по оптической нагрузке для Lasercomm Science (OPALS) в 2014 году или краткая демонстрация на базе CubeSat в 2017 году.

“Эта новая система не только обеспечит более высокую скорость передачи данных, но и оптимизирует то, что мы называем SWAP - или размер, вес и мощность. Она будет меньше и объемнее, весит меньше и потребляет меньше энергии, чем нынешнее поколение техники“, - сказал Труди Кортес, директор по демонстрации технологий в Управлении космических технологий NASA.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX запустит спутник, который будет вести трансляцию с орбиты.