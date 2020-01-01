Взорванный спутник России является огромной проблемой - эксперт

Испытание оружия повлекло проблемы на орбите.

15 ноября 2021 года официальные лица США объявили, что они обнаружили новое опасное поле мусора на орбите вблизи Земли. Позже в тот же день было подтверждено, что Россия уничтожила один из своих старых спутников в ходе испытания противоспутникового оружия.

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Венди Уитман Кобб - исследователь космической безопасности. Она объясняет, что это за оружие и почему создаваемый им мусор является проблемой сейчас - и в будущем.

Россия начала противоспутниковое испытание, в результате которого был уничтожен один из ее старых спутников. Спутник развалился и образовал на орбите тысячи обломков, размером от крошечных пятнышек до кусков в несколько десятков сантиметров в поперечнике.

Этот космический мусор будет оставаться на орбите в течение многих лет, потенциально сталкиваясь с другими спутниками, а также с Международной космической станцией.

На этих радиолокационных изображениях, полученных от Numerica Corporation, показан спутник до (слева) и после удара в результате российского противоспутникового испытания 15 ноября 2021 года Numerica Corporation

Противоспутниковое оружие, обычно называемое ASAT, - это любое оружие, которое может временно повредить или навсегда уничтожить орбитальный спутник. Тот, который испытала Россия, известен как кинетическое противоспутниковое оружие прямого восхождения. Обычно они запускаются с земли или с крыльев самолета и уничтожают спутники, атакуя их на большой скорости.

Подобный тип оружия, называемый коорбитальным противоспутниковым оружием, сначала выводится на орбиту, а затем меняет направление, чтобы столкнуться с целевым спутником из космоса.

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Третий тип, некинетическое противоспутниковое оружие, использует такие технологии, как лазеры, для нарушения работы спутников без физического столкновения с ними.

Космические агентства разрабатывают и испытывают противоспутниковое оружие с 1960-х годов. На сегодняшний день США, Россия, Китай и Индия продемонстрировали способность атаковать спутники на орбите, которые поддерживают такие услуги, как GPS, связь и прогнозирование погоды.

Независимо от причины, космический мусор - серьезная проблема. Более крупные куски легче отслеживать и избегать, но трудно отследить куски меньше 10 сантиметров) Однако даже небольшой мусор может представлять серьезную угрозу. Космический мусор часто движется вокруг Земли со скоростью более 20 000 км в час.

На такой скорости обломки могут уничтожить любой космический корабль или спутник, с которым они столкнутся. В 1980-х годах советский спутник развалился в результате предполагаемого удара обломков.

Еще большее беспокойство вызывает опасность, которую мусор представляет для пилотируемых космических миссий. В июле 2021 года один из манипуляторов Международной космической станции был поражен обломком, из-за которого в части манипулятора образовалось отверстие диаметром 0,5 см.

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Хотя повреждение не требовалось устранять, официальные лица охарактеризовали его как удачный удар - если бы он попал в другую часть станции, ситуация могла бы быть намного хуже.

Космический мусор также представляет собой серьезную угрозу для людей на Земле. Спутники играют жизненно важную роль в мировой экономике благодаря GPS, связи и данным о погоде. Если бы такие услуги были прерваны, это повлекло бы за собой значительные экономические затраты . Одно исследование показало, что отключение GPS может стоить США до 1 миллиарда долларов в день.

В настоящее время вокруг Земли вращаются тысячи обломков космического мусора, источники которых столь же разнообразны, как старые ракетные тела, мертвые спутники, обломки от предыдущих столкновений и испытаний, а также потерянные предметы от космонавтов. Проблема, как и в случае с окружающей средой, заключается в том, что у отдельных стран мало стимулов избегать образования мусора или убирать его.

Количество космического мусора со временем только увеличивалось. В течение многих лет ученые предупреждали о возможности каскада столкновений. По мере увеличения количества мусора вероятность столкновения между ним и другими спутниками и обломками также возрастает. Дальнейшие столкновения могут сделать некоторые орбиты полностью непригодными для использования.

Хотя на это могут уйти десятилетия, такие события, как российские испытания, только сделают такой исход более вероятным.

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В краткосрочной перспективе мало что можно сделать для смягчения этого нового облака космического мусора, но любой, у кого есть что-либо в космосе, находится в состоянии повышенной готовности, чтобы избежать этого.

Правительство США и коммерческие компании отслеживают новые обломки, а экипажу Международной космической станции было приказано держать определенные модули закрытыми, поскольку они продолжают проходить через облако обломков.

По мере распространения нового мусора и отслеживания кусков диспетчеры станции будут лучше понимать опасность, которую представляет для экипажа.

В долгосрочной перспективе специалисты рекомендуют работать над глобальными решениями по удалению мусора. Это включает в себя принятие мер по предотвращению попадания мусора в первую очередь и удаление мусора, который уже находится в космосе. Несколько правительственных и международных организаций предложили способы предотвращения образования нового мусора , но они являются неформальными и не имеют обязательной юридической силы.

Несмотря на трудности, на международном уровне растет признание того, что космический мусор представляет собой опасную проблему. Консорциум частных компаний недавно создал хартию Net Zero Space для уменьшения количества мусора, и Космические силы США также ищут способы борьбы с этой проблемой.

Хотя мир еще не полностью осознал действия России, это событие является тревожным сигналом в отношении важности усилий по сокращению загрязнения на орбите Земли.

Напомним, ранее сообщалось, что в России испытали спутник-убийцу.