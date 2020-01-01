Материнская компания Google стала третьей с капитализацией в два триллиона

Выше Alphabet только Apple и Microsoft.

Alphabet, материнская компания Google, 8 ноября впервые превысила рыночную капитализацию в 2 триллиона долларов. Технологический гигант - лишь третья американская компания, присоединившаяся к эксклюзивному клубу с оборотом 2 триллиона долларов.

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Apple достигла этого рубежа в апреле прошлого года, а рыночная капитализация Microsoft в июне этого года превысила 2 триллиона долларов. Apple и Microsoft в настоящее время оцениваются примерно по 2,5 триллиона долларов.

Несмотря на пандемию COVID-19, выручка Alphabet растет очень быстрыми темпами. В третьем квартале 2021 года выручка компании составила 65,1 млрд долларов по сравнению с 46,2 млрд долларов за аналогичный период прошлого года.

В период с июля по сентябрь поисковый бизнес Google принес 37,9 млрд долларов, что на 11 млрд долларов больше, чем в третьем квартале 2020 года. Доходы YouTube от рекламы также достигли рекордных 7,2 млрд долларов в третьем квартале. Облачный бизнес Google, который все еще находится в минусе, вырос на 1,5 миллиарда долларов по сравнению с прошлым годом и достиг 4,99 миллиарда долларов.

Хотя доходы Google достигают новых высот, в настоящее время компания сталкивается с более пристальным вниманием антимонопольных органов, чем когда-либо прежде. В США поисковому гиганту грозит судебный иск со стороны коалиции из 37 генеральных прокуроров штата по поводу антиконкурентной практики Play Store.

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Европейский Союз проводит несколько расследований против Google, в том числе одно по поводу “возможного антиконкурентного поведения“ на рынке онлайн-рекламы. Буквально в прошлом месяце Канадское бюро по конкуренции также начало расследование рекламного бизнеса Google.

Ожидается, что гигант онлайн-торговли Amazon станет следующей компанией, которая достигнет рубежа в 2 триллиона долларов. Рыночная капитализация Amazon в настоящее время составляет 1,7 триллиона долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Google впервые рассказал о прибыльности YouTube.