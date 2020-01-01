Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Google впервые рассказал о прибыльности YouTube

Комментариев: 0
Видеосервис в прошлом году принес 5,1 млрд долларов.
YouTube принес 15,1 млрд долларов
YouTube принес 15,1 млрд долларов
ig.com.br

Концерн Alphabet, который является материнской компанией Google, опубликовала отчет о доходах за четвертый квартал 2019 года. И впервые в отчете был упомянут доход от рекламы на YouTube. 

Читай также: Каждый седьмой человек на планете является потенциальным зрителем YouTube

Выяснилось, что за весь год доход от YouTube составил более 15,1 млрд долларов. В 2018-м на рекламе YouTube заработал более 11 млрд долларов, а в 2017 году - 8,1 млрд долларов. 

Но это всего 10% от всей прибыли Alphabet. За прошлый год компания получила прибыли на 162 млрд долларов. В прошлом и позапрошлом годах компания заработала 137 и 111 млрд долларов соответственно. 

Напомним, ранее сообщалось, что популярного YouTube-блогера раскритиковали за видео с самоубийцей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

 

Поделись:
Теги: YouTube, Alphabet
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь