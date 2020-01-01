Google впервые рассказал о прибыльности YouTube

Видеосервис в прошлом году принес 5,1 млрд долларов.

Концерн Alphabet, который является материнской компанией Google, опубликовала отчет о доходах за четвертый квартал 2019 года. И впервые в отчете был упомянут доход от рекламы на YouTube.

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Выяснилось, что за весь год доход от YouTube составил более 15,1 млрд долларов. В 2018-м на рекламе YouTube заработал более 11 млрд долларов, а в 2017 году - 8,1 млрд долларов.

Но это всего 10% от всей прибыли Alphabet. За прошлый год компания получила прибыли на 162 млрд долларов. В прошлом и позапрошлом годах компания заработала 137 и 111 млрд долларов соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что популярного YouTube-блогера раскритиковали за видео с самоубийцей.