NASA выбрало место посадки на южном полюсе Луны для поиска льда

Ледобур NASA Prime-1 отправится на Луну на посадочном модуле Intuitive Machines Nova-C.

На этой неделе космическое агентство и компания Intuitive Machines объявили о месте посадки в кратере Шеклтона на южном полюсе Луны для небольшого посадочного модуля, запуск которого планируется в следующем году. Это место называется “соединительный хребет Шеклтона“, и данные NASA указывают на то, что под поверхностью скрывается лед, говорится в заявлении агентства от 3 ноября.

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Роботизированная миссия включает в себя эксперимент NASA по добыче льда Polar Resources Ice-Mining Experiment-1 (PRIME-1), который требует солнечной энергии и обзора Земли для связи. По заявлению NASA, зона гребня должна обеспечивать и то, и другое.

“Найти место посадки, где мы могли бы обнаружить лед в пределах метра от поверхности, было непросто“, - говорится в заявлении Джеки Куинна, менеджера проекта PRIME-1 в Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде.

“Несмотря на то, что для питания полезных нагрузок достаточно солнечного света, поверхность становится слишком теплой, чтобы выдержать лед в пределах досягаемости буровой установки PRIME-1. Нам нужно было найти площадку, которая получает достаточно солнечного света для выполнения требований миссии, а также быть безопасным местом для посадки с хорошей связью с Землей“.

NASA рассматривает миссию PRIME-1 как ключевой шаг в изучении добычи ресурсов с поверхности Луны. Агентство планирует совершить серию более длительных человеческих миссий на Луне, известной как Артемида, в конце 2020-х годов. Но чтобы сделать такие усилия устойчивыми, утверждает NASA, ученым и инженерам необходимо практиковать использование ресурсов на месте (ISRU), что является практикой использования ресурсов в местной среде.

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PRIME-1 стремится развернуть буровую установку под названием The Regolith Ice Drill для исследования новой местности (TRIDENT), которая попытается зарыться на глубину до метра под поверхностью. В эксперименте также есть масс-спектрометр, который будет измерять газы, которые TRIDENT может обнаружить от летучих соединений, которые представляют собой элементы и соединения, которые легко превращаются из газа в жидкость и в твердое тело.

NASA планирует использовать “извлеченные уроки“ из PRIME-1 для подготовки к более амбициозной миссии лунохода Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER), который также сядет на южном полюсе в 2023 году. В сентябре агентство объявило Место посадки VIPER будет к западу от Нобиле -кратера около южного полюса Луны.

Посадочный модуль Intuitive Machines, известный как Nova-C, будет местом проведения других демонстрационных экспериментов по технологиям. Например, Nokia будет тестировать “устойчивую к космосу“ сеть 4G и LTE, чтобы попытаться создать высокоскоростную сеть на поверхности, в то время как марсоход Intuitive Machines под названием Micro-Nova будет пытаться собирать изображения и научные данные внутри ближайшего кратера. .

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Intuitive Machines, наряду с Astrobotic и Orbit Beyond, были выбраны в мае 2019 года для инициативы NASA по коммерческой лунной полезной нагрузке (CLPS). CLPS стремится тестировать научные эксперименты и демонстрации технологий на Луне через частные компании. Выбор для CLPS помещает компании в пул квалифицированных кандидатов, из которых NASA может привлечь для будущих миссий.

Затем в октябре 2020 года NASA объявило, что заплатит Intuitive Machines до 47 миллионов долларов за доставку PRIME-1 на поверхность, а затем в августе этого года Intuitive Machines заявила, что поручит ракете SpaceX Falcon 9 запустить посадочный модуль в космос и направляя его на Луну.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луне обнаружили свежий кратер от метеорита.