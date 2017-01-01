NASA отправит к Луне манекены

Таким образом хотят проверить новые антирадиационные жилеты.

НАСА планирует проверить новый жилет, блокирующий космическое излучение, отправив пару манекенов в путешествие вокруг Луны.

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Одним из главных препятствий для длительных космических путешествий являются опасные уровни радиации от Солнца и дальнего космоса, которые будут постоянно воздействовать на астронавтов. Space.com сообщает, что, измеряя, насколько хорошо новый жилет защищает одного из двух манекенов, агентство будет лучше подготовлено к тому, чтобы отправить людей на поверхность Луны.

Жилет StemRad специально разработан для защиты женского тела и блокирования особенно чувствительных частей тела, таких как желудок и костный мозг, но его также можно отрегулировать под тело мужчины.

НАСА получит лучшее представление о том, как защитить женщин-космонавтов, отправляемых на Луну, в рамках высадки человека в 2024 году.

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